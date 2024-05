“Vamos esgotar todas as argumentações”, diz Tiago Ferreira sobre greve | A TARDE

Vereador e membro do Sindicato dos Rodoviários, Tiago Ferreira afirmou nesta segunda-feira, 20, que a categoria pretende esgotar todas as argumentações possíveis com a Prefeitura de Salvador e empresários para que uma greve do transporte público seja evitada na capital baiana.

“Olha, nós vamos esgotar todas as argumentações na mesa [de negociações] para tentar evitar uma greve. O sindicato, o papel do sindicato é resolver as pautas dos trabalhadores. A greve é um instrumento que é utilizado pelo conjunto dos trabalhadores para poder pressionar aquela pauta acontecer", disse.

"Eu tenho colocado muito de que é necessário a prefeitura de Salvador, o secretário Fabrício Muller, se envolverem na discussão para que a gente possa ter ali alguém que seja isento das discussões, que não tome lado e que coloque, por exemplo…É uma concessão pública, a prefeitura tem total responsabilidade, porque as empresas estão rodando porque a prefeitura deu a concessão, portanto, o prefeito tem que chamar, ‘nós queremos que a cidade seja prejudicada, como é que vocês resolvem aí’, chamar o sindicato, onde é que você pode moderar também com relação a quantidade de pauta e tentar ser o mediador para impedir uma greve”, pontuou o vereador.

Segundo o vereador, a greve pode acontecer, pois é um instrumento para pressionar os empregadores em prol das reivindicações da categoria. No entanto, para ele, o objetivo dos rodoviários não é uma greve.

“A greve pode acontecer, claro, a gente está ali para poder fazer a luta dos trabalhadores, mas sendo muito franco, nosso objetivo não é greve, nosso objetivo é sair com algumas das pautas que a gente sabe que não vai vir todas as pautas que a gente colocou, os trabalhadores rodoviários também sabem que não vai vir todas as pautas, mas que a gente possa avançar em algumas que a gente apresentou e obviamente que a proposta financeira não seja aquela proposta abaixo de inflação, porque a gente sabe que a inflação é apenas a reposição da perda do período, então quando a gente só coloca a inflação, a gente significa manter a mesma coisa, a gente não está avançando, então agora é o momento da gente avançar, nós já vivemos o momento apenas de manter, que foi o momento de pandemia, for o momento da economia está ruim, hoje graças a Deus as coisas começaram a melhorar, portanto tem que melhorar também para os trabalhadores", completou Tiago.

