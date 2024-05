Vereador aprova viagem de Bruno Reis em busca de mais ônibus | A TARDE

O vereador Tiago Ferreira (PT), presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Salvador, comentou sobre a viagem que o prefeito Bruno Reis fez a Brasília para negociar com o Ministério dos Transportes a aquisição de 300 ônibus para a frota da cidade por meio do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC). De acordo com o parlamentar, a busca de novos veículos é fundamental, uma vez que, na frota atual, "os ônibus estão velhos e precisam ser renovados", disse.

"Eu acredito que esse pedido com certeza irá ser acatado pelo governo federal, porque o Lula tem dito sempre que não olha a legenda do prefeito, e sim os pleitos que atinjam de forma positiva a população", disse o vereador. "Acho positiva a ida do prefeito ao Ministério dos Transportes em busca de recursos para a aquisição desses ônibus", completou.

O vereador pontuou ainda que os possíveis novos ônibus trarão conforto não só aos usuários, mas também aos trabalhadores do sistema. "Hoje temos pouco mais de 1600 ônibus na cidade, então novos com certeza trará mais comodidade para a população, mais conforto, e eu espero que sejam ônibus com ar-condicionado, com motor traseiro para poder também dar mais qualidade de trabalho para os rodoviários", disse.

