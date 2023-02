Vereador compara cervejaria do carnaval com esquema de pirâmide

O vereador Sílvio Humberto (PSB) durante a sessão ordinária da Câmara de Salvador nesta terça-feira, 28, comparou a atuação da cervejaria patrocinadora do Carnaval de Salvador e forma com que os ambulantes foram tratados para trabalhar na festa com um esquema de pirâmide.

“Em economia, a gente chama isso [relação da cervejaria com os ambulantes] de concorrência perfeita, no qual você vende um produto homogêneo e você é tão pequeno que não consegue influenciar no preço. Só quem está nessa posição de monopólio com uma única cerveja, nessa modelagem que a Prefeitura encontrou, resolveu o problema da Prefeitura, mas deixou de lado o conceito de dignidade”, aponta o edil ao Portal A TARDE.

Para o socialista, nessa lógica de “farinha pouca, meu pirão primeiro”, os ambulantes seguirão sendo prejudicados antes, durante e depois dos dias de folia. “O patrocínio da cervejaria foi de R$ 27 milhões, mas o que foi oferecido de contrapartida àquelas pessoas que estavam ali quase que em uma operação de guerrilha, encontrando mil e uma forma de poder vender o seu produto e quando chega ao final alguém diz, ‘eu só tirei mil reais’. Imagine você trabalhar cinco, seis dias para você tirar pra mil reais”, questiona Humberto.