Vereador de Camaçari cobra “desculpas” de deputado Júnior Muniz

O vereador e líder de governo na Câmara Municipal de Camaçari, Júnior Borges (União Brasil), usou as redes sociais para rebater as falas do deputado estadual Júnior Muniz (PT), em que o parlamentar afirma que, caso ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador, fosse candidato à prefeitura de Camaçari, seria “enterrado de vez”.

No vídeo postado em suas redes sociais, Júnior Borges considera que a fala foi desrespeitosa para com o povo de Camaçari e exigiu retratação do deputado petista.

“Entendo essa fala como desrespeitosa para o povo de Camaçari. Desmerecer Camaçari, nenhum camaçariense vai aceitar. Nós reiteramos que o senhor deveria pedir desculpas ao povo de Camaçari”, declarou o vereador.

“Qualquer pessoa gostaria de governar Camaçari, tendo em vista pela importância que tem o município de Camaçari para a Bahia e para o Brasil”, ressaltou Júnior Borges.