Vereador denuncia agressão contra presidente da Câmara durante sessão

O vereador Ron do Povo (MDB) da Câmara Municipal de Feira de Santana denunciou, nesta quarta-feira, 16, o seu colega de partido, Edvaldo Lima, por agressão física e verbal a presidente da Casa, Eremita Mota (PSDB). A informação é do site Conectado News.

Durante no discurso no púlpito, o emedebista saiu em defesa da chefe do Legislativo e chegou a "ameaçar" o outro parlamentar o chamando para "resolver na bala". Ron também afirmou que sempre protegerá Mota.

"Fico triste quando chego na Câmara e ouço que alguns colegas vereadores agrediram verbal e fisicamente alguns colegas e principalmente a presidenta dessa Casa, uma mulher que tem cinco mandatos, respeitosa. Há muita pressão em cima dela e quando a pressão é pessoal, venho aqui como reconhecimento fazer a defesa, não sou advogado, nem procurador dela", iniciou Ron.

"Quer vim na bala, venha. Quer vim no murro, venha. [...]. Mas, eu sou homem. Nesta Casa, precisa de respeito com a colega vereadora", afirmou.

Segundo o parlamentar, Edvaldo Lima "colocou o dedo na cara da vereadora, após desligarem as câmeras".