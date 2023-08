Vereador revela que PSDB deseja mais espaço na gestão de Bruno Reis

Após anúncio de apoio total do PSDB à pretensa reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), o vereador Daniel Alves afirmou nesta terça-feira, 29, que os tucanos pretendem reivindicar mais espaço na gestão de Reis. O parlamentar acredita que ainda neste ano pode acontecer uma ampliação para abrigar os tucanos nas pastas do município.

"Com relação aos espaços do PSDB, naturalmente essa conversa continua acontecendo com Bruno. Naturalmente, essas negociações vão acontecer até as eleições de ano que vem", disse. "Estamos sim negociando os espaços do PSDB para a gente conseguir executar as nossas políticas e a nossa ideologia partidária", completou.

Questionado sobre a possibilidade da legenda pleitear um nome para encabeçar a chapa majoritária do ano que vem, o edil fez questão de elogiar o trabalho da atual vice-prefeita, Ana Paula Matos (PDT), e reiterou também que os tucanos podem indicar um nome para ocupar o cargo.

"Naturalmente também podemos solicitar o espaço de vice, apesar de Ana Paula fazer um excelente trabalho como vice -prefeita e como secretária de saúde. Mas, naturalmente a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de partidos", disse.

Daniel ainda comemorou a decisão do presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz, em marchar com o chefe do Palácio Thomé de Souza no próximo pleito.

"Era uma coisa que a gente já esperava. [...]. Quando Muniz integrou o PSDB, ele tinha combinado a liberdade dele de apoiar [qualquer] candidato, independente do partido. Mas, [a decisão] traz uma tranquilidade não só para o partido, como para a Câmara também".