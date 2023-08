Carlos Muniz anuncia apoio à reeleição de Bruno Reis

Mesmo com todo clima de cortejo e "namoro", não teve jeito do governo Jerônimo (PT) atrair o PSDB municipal, hoje no comando do presidente da Câmara Carlos Muniz, para sua base.

Isso porque o mandatário anunciou nesta segunda-feira, 28, em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Salvador, que o partido marchará novamente junto ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) que buscará a reeleição no pleito de 2024.

"Durante esse período todo, tivemos juntos e as vezes separado, não por ele, mas sim pelo ex-prefeito ACM Neto que lhe acompanhava, mas Bruno nunca deixou de ser um amigo. Os últimos acontecimentos que houveram na política de Salvador, eu que não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, tive uma conversa com o prefeito ontem e disse que anunciaria hoje que vou marchar em 2024 com Bruno Reis", afirmou.

O martelo foi batido após a decisão do PT de lançar o deputado Robinson Almeida como candidato à Prefeitura de Salvador em 2024, já que o compromisso firmado de Muniz para apoiar a base do governo estadual passava pela candidatura do vice-governador Geraldo Jr. (MDB).

"Com a antecipação do PT em declarar o candidato deles, eu também me antecipei e fiz a declaração hoje. Essa decisão não é só minha. É uma decisão do PSDB, o primeiro partido que declara apoio irrestrito a Bruno Reis. Geraldo Jr. continua sendo um irmão meu, mas infelizmente não reuniu as forças necessárias para que tivesse meu apoio total como tínhamos conversado. Assim, eu tive que dar apoio ao prefeito Bruno Reis pois acho que é o melhor para a cidade", pontuou.

O anúncio frustra os planos da base governista, que buscava o apoio do PSDB, aliado natural e histórico das gestões de ACM Neto e Bruno Reis, para enfraquecer a base do prefeito.

Em 2024 vou marchar ao lado do prefeito Bruno Reis!



O anúncio foi feito na tarde de hoje durante a sessão no plenário Cosme de Farias. Não sou homem de ficar em cima do muro. Por isso, declarei que meu pré-candidato é Bruno Reis. pic.twitter.com/uWnIsMhdbg — Carlos Muniz (@carlosmunizofc) August 28, 2023