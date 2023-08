PT Salvador indica Robinson Almeida como pré-candidato à prefeitura

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Salvador aprovou, por maioria, em reunião realizada nesta quinta-feira,24, a indicação do nome do deputado estadual Robinson Almeida ao pleito municipal de Salvador de 2024. A reunião foi conduzida pela presidente da sigla, Cema Mosil.

Líder da Federação PT, PC Do B e PV na Assembleia Legislativa, Robinson conquistou o apoio da maioria das correntes internas e da militância após disponibilizar seu nome no processo e defender uma candidatura própria da legenda.

Cema MoSil parabenizou a lembrança, por dirigentes e militantes, dos nomes da socióloga Vilma Reis e da vereadora licenciada Maria Marighella, e também parabenizou o militante social Rodrigo Pereira, que colocou seu nomes à disposição do partido em abril.

“Nesse período fizemos vários diálogos da comissão executiva e dos seus grupos de trabalho, ouvindo as tendências, os dirigentes e toda a militância. Agora, também através de uma decisão democrática da maioria, chegamos a um consenso em torno do nome do companheiro Robinson Almeida. Essa é uma decisão madura e, portanto, muito importante para o Partido dos Trabalhadores. Agora vamos pensar Salvador, apresentar um programa, um modelo de gestão que cuide melhor de nossa gente”, disse Cema.