Veto à extinção de validade de créditos do SalvadorCard vai à plenário

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vota nesta quarta-feira, 16, uma série de projetos de lei, moções, requerimentos e o pedido de empréstimo da prefeitura para adquirir R$ 300 milhões.

Além disso, os vereadores irão apreciar também o veto integral do prefeito Bruno Reis (UB) à extinção de validade de créditos do Salvador Card, projeto que foi apresentado pela vereadora Marta Rodrigues (PT).

O projeto da vereadora, que foi apresentado em 2020, havia sido aprovado no Plenário da Câmara em setembro de 2021. A parlamentar justificava que os usuários do sistema (meia-passagem, vale eletrônico, bilhete avulso ou vale transporte) utilizassem o crédito do Salvador Card por tempo indeterminado, impedindo que percam dinheiro e o valor das passagens.

No entanto, a medida foi vetada pela prefeitura, que enviou o decreto com o veto intergral de volta para a CMS para apreciação.