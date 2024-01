"Vice deve ter um perfil mais de esquerda", diz presidente do PCdoB | A TARDE

Além do aspecto religioso, a Lavagem do Bonfim é o momento dos grupos políticos demonstrarem força no cortejo que inicia na Igreja da Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e se estende até a Igreja do Bonfim, no bairro do Bonfim.

Uma das autoridades presentes na festa, na manhã desta quinta-feira, 11, foi o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães, que falou sobre a expectativa do PCdoB em ter um representante do partido como vice na chapada que representa a esquerda na disputa pela prefeitura de Salvador.

"Nós temos expectativa de que pelo perfil da candidatura, o vice deve ter um perfil mais de esquerda. O PCdoB não vai se omitir nesse debate sobre a possibilidade de participação numa chapa majoritária em Salvador, onde a disputa agora vai ser uma disputa extremamente polarizada", disse Magalhães, que também ocupa o posto de secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do governo Jerônimo Rodrigues.

Ainda segundo Davidson Magalhães, o grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez a escolha correta em concentrar todas as forças em uma única candidatura.

"Sempre defendemos que a tática da última eleição foi uma tática errada, de pulverização, que transformou um bocado de candidato frágil. Permitiu um passeio, porque uma das questões num processo eleitoral é a expectativa de vitória. Se você não demonstra expectativa de vitória, você também não se transforma num polo aglutinador. Agora não. Nós temos um polo aglutinador em torno do vice-governador do estado da Bahia".

Com isso, o presidente do partido comunista na Bahia acredita que a Lavagem do Bonfim de 2024 será o primeiro termômetro para definir como será a disputa com o atual prefeito, Bruno Reis.

A diferença que teve da última eleição para essa vai ficar notória. Antes vinha um grupo pequenos, pequenos blocos nas nossas candidaturas, hoje nós vamos ter um grande bloco da candidatura liderada pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues", concluiu.