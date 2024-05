VÍDEO: Deputado pula muro e invade unidade hospitalar em Barreiras | A TARDE

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) invadiu, na manhã desta segunda-feira, 22, em Barreiras, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital do Oeste. Em um vídeo publicado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o parlamentar aparece pulando o muro do local.

De acordo com a Sesab, a conduta adotada por Leandro de Jesus teria colocado em risco a segurança e o bem-estar das pessoas no Hospital do Oeste.

“Embora seja relevante que os parlamentares realizem sua função de legislar e fiscalizar, é essencial que isso ocorra dentro das normas e regulamentações estabelecidas para garantir a segurança e o bom funcionamento das instituições públicas. Hospitais têm políticas claras de acesso para proteger pacientes, funcionários e visitantes”, apontou a Sesab.

Procurado pelo Portal A TARDE, Leandro de Jesus rechaçou o argumento de que seu ato de invadir a Unacon tenha colocado pessoas em risco. De acordo com ele, a unidade, instalada em um prédio anexo ao Hospital do Oeste, está sem funcionar desde 2022, quando foi inaugurada. Portanto, na avaliação dele, estando fechada, não haveria qualquer risco à segurança de pacientes.

“Infelizmente, a gente sabe o modus operandi dessas pessoas, que vivem distorcendo tudo que a gente fala ou faz. Em nenhum momento eu tomaria qualquer atitude que coloque em risco as pessoas. Não é da minha índole. Eu estava apenas tentando cumprir o meu papel de fiscalizar e denunciar as mazelas do governo do PT”, disse o parlamentar ao Portal A TARDE.





Leandro de Jesus pula muro da Unacon para gravar vídeos

Ainda conforme relato de Leandro de Jesus, o acesso à Unacon foi solicitado formalmente por ele à direção do equipamento público, tendo sido rejeitado. O parlamentar chegou a acionar a Polícia Militar, para que esta garantisse a possibilidade dele entrar na unidade hospitalar, sem sucesso. Antes de pular o muro, o deputado ainda teria esperado por três horas uma autorização da Sesab, que não foi dada.



“Como eles construíram uma burocracia para impedir o meu acesso à Unacon, eu pulei o muro. Mas não destruí nada, não fiz nada de errado. Apenas gravei vídeos, para denunciar o descaso do governo do estado com a Saúde do povo baiano, que sofre com a impossibilidade de ter um tratamento digno contra o câncer”, declarou Leandro de Jesus.

A Sesab, por outro lado, defendeu que todo hospital possui regras que precisam ser cumpridas, para garantir a segurança das pessoas atendidas nas unidades, como: horários de visita pré-estabelecidos; identificação para acesso controlado; regulação do número de visitantes em áreas críticas; controle de infecções para controlar a propagação de doenças; e restrições em áreas específicas.

“Essas regras existem para manter um ambiente seguro e propício ao cuidado dos pacientes. A conduta do deputado Leandro de Jesus, ao tentar invadir o hospital sem seguir os procedimentos adequados, é inaceitável e coloca em risco a segurança e o bem-estar de todos no hospital. Reforçamos nosso compromisso com a segurança para garantir que episódios como esse não se repitam”, criticou a Sesab.

Em nota encaminhada por sua assessoria posteriormente, Leandro de Jesus afirmou que mandará um ofício ao Ministério Público da Bahia, para que este tome medidas acerca do não funcionamento da Unacon desde 2022 e também sobre a proibição de seu acesso à unidade.



A Sesab afirma que o serviço de radioterapia na Unacon ainda será implantado.