Vídeo: Prefeito baiano xinga bolsonarista: "vai tomar no c*" | A TARDE

O prefeito de Itapebi, Juarez da Silva Oliveira, conhecido como Peba (PP), disparou ofensas contra o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Roque Saldanha, que se identifica como "locutor, apresentador e repórter investigativo". Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o chefe do Executivo municipal proferiu diversos xingamentos ao bolsonarista.

“Roque Saldanha, aqui é o prefeito Peba, de Itapebi, eu fiz o L sim, mas quem vai tomar no c*, filho da put*, é você. Você tem que respeitar os prefeitos que fizeram o L. Vai tomar no seu rabo, você, seu pai e sua mãe. Vá tomar no centro do seu c*, Roque Saldanha. Você não é mais homem do que ninguém, seu filho da desgraç*. Quem está falando aqui, Zé bucet*, é o prefeito Peba, de Itapebi”, disse.

Confira:





Reprodução | Redes Sociais

Em resposta, o bolsonarista retribuiu as ofensas e culpou o presidente Lula (PT) pela baixa arrecadação ao erário municipal.

“Passando para mandar um recado rápido para o prefeito Peba. Você gravou um vídeo para mim, me desacatando. [...] Peba, eu não tenho culpa se Lula está botando no rabo de vocês não, camarada. Você tem que xingar é o Lula não é não. Cortou suas verbas foi Lula, não eu. Você desacatou minha família, mas eu não vou desacatar a sua. Mas você, Peba, vai tomar dentro da caçapa do miolo do seu c*, seu corno. Com Jair Bolsonaro, vocês tinham vida boa, aí agora Lula cortou a verba de vocês. A partir de hoje, eu serei garoto propaganda de seus adversários”, afirmou neste domingo, 22.

Veja:





Reprodução | Redes Sociais

Saldanha foi preso, em janeiro deste ano, pela Polícia Federal (PF) por articular atos criminosos, bem como os atos golpistas do 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Em seus perfis, Roque Saldanha publica vídeos que lançam dúvida sobre o resultado das eleições de 2022, a exemplo de questionamentos sobre o código-fonte das urnas eletrônicas.