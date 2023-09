Vitor Azevedo defende nome de João Roma para disputar Salvador

A pouco mais de um ano das eleições municipais, o deputado estadual Vitor Azevedo (PL) acredita que ainda é "cedo" para cravar um candidato em Salvador para enfrentar o pretenso candidato à reeleição, Bruno Reis (União Brasil). Ele ainda defende candidatura própria do partido para o pleito.

"Eu publicamente, de fato, tenho defendido a candidatura própria do PL, mais precisamente a candidatura do ex-ministro de João Roma, à prefeitura de Salvador", disse Azevedo ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 13.

Apesar de defender a candidatura do liberal, Azevedo vem fazendo acenos ao governo de Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A gestão petista, contudo, faz oposição ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao Portal A TARDE, o deputado estadual também comentou sobre a ex-candidata ao Senado, Raíssa Soares, que pretende lançar candidatura à prefeitura de Porto Seguro no ano que vem. O tema é um dos motivos que abriu um possível racha entre Soares e Roma. A vice-presidente do PL cogita se desfiliar da legenda para concorrer ao pleito, visto que o município já conta com um prefeito da própria sigla que tentará reeleição.



"Se tratando de Porto Seguro, o PL tem um prefeito na prefeitura, que é Jean Natal, e é candidato à reeleição", disse. "Se ela realmente quiser ser candidata a prefeita de Porto Seguro, acredito que tem que ser por outro partido", pontuou.