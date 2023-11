Vitor Bonfim vai à plenária do PT e defende candidatura da federação | A TARDE

Quem pensa que a plenária municipal do PT na manhã deste sábado, 28, reuniu apenas a militância petista na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) se enganou. O deputado estadual Vitor Bonfim (PV) também compareceu ao evento e, com um adesivo do “13” no peito, defendeu uma candidatura da federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) nas eleições de 2024 em Salvador.

A presença do parlamentar do PV chamou a atenção na plenária do PT, porque os integrantes da base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT) têm evitado tomar posição em favor de pré-candidatos antes que o martelo seja batido.

Além disso, o deputado estadual Robinson Almeida (PT), em torno de quem o evento foi construído, não é o único pré-candidato da federação Brasil da Esperança, que tem ainda o nome da deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) como opção.

De acordo com Bonfim, é natural que a federação deseje uma candidatura própria, para conseguir realizar as políticas públicas que são pensadas internamente pelo grupo. Para ele, é dessa forma que o PV conseguirá defender suas bandeiras na campanha de 2024.

“O PV compõe a federação junto com o PT e com o PCdoB e, obviamente, todo partido político almeja ocupar o espaço de poder. Porque, aí sim, você tem a oportunidade de colocar em prática as políticas públicas que são idealizadas internamente, partidariamente. Com o PV, não é diferente. É óbvio que a gente deseja que a federação tenha um candidato próprio para defender as bandeiras que o PV apresenta e traz para a política pública baiana, soteropolitana e brasileira”, justificou o parlamentar.

Vitor Bonfim também se juntou ao discurso dos vereadores petistas de Salvador, acerca da importância de ter uma candidatura própria para que PT, PCdoB e PV tenham força na disputa por cadeiras na Câmara Municipal.

“E também pela importância para a nossa chapa proporcional. É importante uma candidatura da federação para ajudar a eleger os vereadores que estarão disputando a eleição ou reeleição em 2024”, complementou Vitor Bonfim.

Além dos tradicionais adesivos com a estrela e o número do PT, a plenária municipal do partido teve também adesivos aos moldes de campanha eleitoral, com Robinson ao lado de Jerônimo e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Banner na entrada da ALBA coloca Robinson ao lado de Jerônimo e Lula, nos moldes de uma campanha eleitoral petista | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE