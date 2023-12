Vitória da Conquista: de Suíça baiana à capital estadual do biscoito | A TARDE

Um dos muitos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta terça-feira, 19, gerou um certo tumulto no plenário da Casa. Tratou-se da aprovação do título de “capital estadual do biscoito” para o município de Vitória da Conquista, o terceiro maior do estado.

Outrora conhecida como “Suíça baiana”, devido ao seu clima mais frio e por seu índices de desenvolvimento humano acima da média do estado, o município agora deve ser reconhecido por uma cultura secular de sua população: a produção de biscoitos artesanais.

O projeto, de autoria do deputado estadual Tiago Correia (PSDB), foi aprovado por unanimidade. Mas, antes, gerou protestos de parlamentares. Um deles foi Robinho (União Brasil), colega do tucano na bancada de oposição da Alba, que contestou a importância da proposta.

“Nós chegamos ao caso de um deputado mandar um projeto de lei de reconhecer a Vitória da Conquista como a capital do biscoito. Eu acho que Vitória da Conquista, tirando Salvador, é a cidade que mais tem crescido, uma das cidades mais importantes da Bahia. A capital do biscoito, eu acho que a população de Conquista não vai gostar muito disso”, afirmou Robinho, em entrevista ao portal A TARDE.

O parlamentar do União Brasil chegou a procurar o colega do PSDB para questionar o projeto e acabou ouvindo a explicação de que o biscoito de polvilho possui uma importância histórica para Vitória da Conquista, mas não foi convencido da importância da proposta.

“De bate-pronto, a gente entende que Conquista não é só a capital do biscoito. É a capital de muitas outras coisas. Não estou aqui menosprezando o biscoito, mas eu achei cômico. Inclusive, falei ao presidente que não podemos, faltando 10 dias para finalizar o ano, estarmos aqui discutindo coisas que não têm fundamentação nenhuma para os baianos”, criticou Robinho.

Em sua justificativa para pedir a aprovação do projeto, o deputado Tiago Correia afirmou que a fabricação de biscoitos caseiros é uma atividade tradicional e centenária da população rural do município de Vitória da Conquista, integrando a alimentação básica do povo sertanejo.

“O consumo do biscoito sempre foi apreciado por grande parte da população do município, em todas as classes sociais, estando presente no cotidiano das pessoas. As mulheres tinham que encontrar meios de produzir alimentos que fossem mais duradouros e que alimentassem regularmente suas famílias. A alternativa era o polvilho, os ovos, o leite e o açúcar que eram produzidos localmente, ou seja, uma adaptação dos hábitos alimentares portugueses com a base da comida indígena”, explicou Correia.

Ainda segundo o deputado tucano, a produção dos biscoitos de polvilho em Conquista já ultrapassou fronteiras, alcançando outros estados do país, se tornando uma marca da cidade e motivando diversos estudos sobre a economia do alimento.

“Hoje, os biscoitos artesanais de Vitória da Conquista ultrapassam os limites geográficos da região e do estado, alcançando as regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, principalmente as cidades de Recife, São Paulo, Teófilo Otoni e Brasília. Atualmente, devido à demanda pelos biscoitos caseiros conquistenses ocasionada pela fama, principalmente para outras praças, como Salvador, norte de Minas Gerais e outros estados, a produção artesanal e familiar foi aos poucos sendo substituída pela industrial”, afirmou o parlamentar.