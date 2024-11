Vitória de Ricardo Nunes em São Paulo conta com publicitário baiano

Braço direito do marqueteiro Duda Lima, Cartaxo se fixou em São Paulo desde novembro de 2023 - Foto: Divulgação

A campanha vitoriosa do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), contou com o talento do publicitário, estrategista político e compositor, Bruno Cartaxo. Na direção de criação, Cartaxo mostrou o que o baiano tem quando se trata de marketing político.

Braço direito do marqueteiro Duda Lima, Cartaxo se fixou em São Paulo desde novembro de 2023. Comandou a equipe criativa e participou das estratégias e decisões políticas, que reelegeram Ricardo Nunes no segundo turno.

Cartaxo destaca os desafios de uma campanha com repercussão nacional, onde teve de tudo: cadeirada, soco e apagão.

“Foi muito trabalho e aprendizado, em que tive o privilégio de trabalhar com uma equipe incrível, capitaneada pelo Duda Lima, um cara extremamente competente, que, literalmente, deu sangue por essa vitória”, assinala o publicitário baiano.

Cartaxo reforça o legado da Bahia no marketing político nacional. A seleção brasileira de marqueteiros reúne os craques baianos: Geraldo Walter, Duda Mendonça, João Santana, Nizan Guanaes, Fernando Barros, Sidônio Palmeira e Maurício Carvalho, entre outros.