VLT do Subúrbio será pauta nesta semana na Alba | A TARDE

A semana de 13 a 17 de novembro na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) será marcada por audiências públicas e reuniões para apreciação de propostas.

Nesta segunda-feira, 13, a partir das 9h, acontece audiência pública com o tema “Os desafios das universidades estaduais na Bahia”. O evento foi proposto pelo deputado Hilton Coelho (Psol) e ocorre no Auditório Jornalista Jorge Calmon.

Na terça, 14, às 9h, será realizada no Auditório Jornalista Jorge Calmon, uma audiência pública que objetiva aprofundar o diálogo e encontrar caminhos para a implantação do Campus do Ifba de Cajazeiras, em Salvador. O evento foi proposto pela deputada Olívia Santana (PCdoB), que preside a Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, e Serviço Público da Assembleia.

Já a partir das 10h, a Comissão de Constituição e Justiça se reunirá ordinariamente na Sala Jadiel Matos. Na pauta, estão 23 propostas prontas para apreciação.

Às 11h15, a Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle terá reunião ordinária na Sala Jairo Azi para apreciar duas matérias que constam na ordem do dia.

Na quarta (15), não haverá sessão por conta do feriado nacional da Proclamação da República.

Na quinta-feira (16), a partir das 9h, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública promoverá uma audiência pública com o tema “Titulação do território quilombola do Quingoma”. O ato será realizado no Plenarinho da Alba e foi proposto pelo deputado Hilton Coelho. Pela tarde, às 14h, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo vai realizar uma audiência pública nas Salas Herculano Menezes e Luís Cabral para debater o tema: “VLT do Subúrbio: Mobilidade Urbana em Salvador”.