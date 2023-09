Voo Madrid-Salvador acontecerá três vezes por semana, afirma Jerônimo

O voo Madrid-Salvador, da companhia espanhola Air Europa, mudará sua frequência semanal de duas para três vezes, a partir de dezembro, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) em sua página em uma rede social.

A partir de dezembro, a Bahia vai contar com mais um voo semanal saindo da Europa, o que vai reforçar o turismo, esse setor tão importante para a nossa economia e que gera renda para a nossa gente. https://t.co/NoFpuwk54U — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) September 8, 2023

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, a viabilidade para aumentar o número de vezes do voo durante a semana foi possível por conta dos esforços do ministro do Turismo, Celso Sabino, que esteve na capital espanhola esta semana para negociar com a companhia aérea.

Jerônimo diz enxergar que o aumento na frequência do voo Madrid-Salvador será importante para a economia do estado e para a população pelo fato de o turismo gerar renda para as pessoas que moram na Bahia.