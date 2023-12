Wagner e Otto atuam para devolver Ednaldo Rodrigues ao comando da CBF | A TARDE

Os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA) estão atuando nos bastidores para tentar devolver o baiano Ednaldo Rodrigues à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que declarou intervenção na instituição.

De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Wagner e Otto estariam pressionando a Advocacia-Geral da União (AGU) a entrar no imbróglio para tentar anular a intervenção na CBF e devolver Ednaldo Rodrigues ao comando do futebol brasileiro.

Ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo nasceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e assumiu a presidência da CBF em agosto de 2021, em meio a denúncias de assédio sexual contra o então presidente da confederação, Rogério Caboclo.

O TJ-RJ decretou intervenção na CBF depois de entender que as eleições que levaram Ednaldo ao poder não cumpriram as regras da instituição. O baiano chegou a recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas viu seu recurso ser negado.

Nos bastidores da CBF, comenta-se que a articulação contra Ednaldo parte dos ex-presidentes da instituição Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero. Ambos deixaram o comando da instituição após denúncias de corrupção e, hoje, são banidos do futebol mundial pela FIFA (Federação Internacional de Futebol).