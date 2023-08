Wagner: “Geraldo Júnior é um nome muito bom a ser considerado”

O senador Jaques Wagner (PT) elogiou na manhã desta terça-feira, 25, o nome do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) como um possível candidato do grupo à prefeitura de Salvador nas eleições de 2024. O parlamentar ressaltou, no entanto, que há outros postulantes.

“Eu acho que tem muitos nomes colocados. Defendo que se unifique um nome só. Acho que o nome de Geraldo é um nome muito bom, a ser considerado. Mas existem outros nomes”, disse o senador.

Wagner apostou que, em agosto, as conversas para definir quem deve ser o candidato da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) devem ganhar mais ritmo, se aproximando de uma conclusão em setembro.

“Eu creio que agora, nesse mês de agosto, a gente deve acelerar. Eu acho que em setembro a gente já deve ter um nome, para começar a fazer a campanha”, avaliou Jaques Wagner.

O petista, que é líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal, também comentou a possibilidade da chegada de Republicanos e PP à Esplanada dos Ministérios. Segundo ele, é preciso encontrar espaço para os novos aliados sem prejudicar os velhos integrantes da base.

“Por enquanto, não foi anunciado nada. Eu estou vendo com naturalidade. O governo quer ampliar a base no Congresso Nacional e os partidos querem entrar. No caso, o Republicanos e o PP querem participar do governo. Aí o presidente está vendo como acomodar novos parceiros, sem maltratar os que já estão em casa”, concluiu Wagner.