Wagner pede oração pela saúde de Lula: “Contar com ele por mais tempo”

Wagner e Lula mantêm amizade desde o final dos anos 1970 - Foto: Ricardo Stuckert

Em evento do programa Água para Todos, no município de Paramirim, no sertão da Bahia, nesta sexta-feira, 7, o senador Jaques Wagner (PT-BA) pediu orações pela saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o parlamentar, a ideia é contar com Lula por mais tempo na presidência da República.

“Vamos continuar orando e rezando pela saúde desse homem, que é um gigante para o Brasil, para a gente contar com ele por mais tempo. Porque, quanto mais ele ficar na presidência, mais benfeitoria vai ter para a população da gente”, afirmou Wagner, em referência a uma possível reeleição de Lula em 2026.

Na cerimônia, autoridades estaduais e federais entregaram, no município, a primeira etapa da Adutora da Fé e outras obras na área de saneamento básico. Além disso, novos investimentos foram anunciados para a região de Paramirim.

“Não vai faltar água nem para beber nem para irrigar. Essa é a cabeça do presidente Lula: tem que cuidar daqueles que mais precisam, mas apoiar aqueles que trabalham, produzem, bota a comida na mesa do brasileiro e trazem a riqueza para o país”, declarou Wagner, que ressaltou sua antiga amizade com o presidente, desde os tempos de sindicalismo no fim dos anos 1970.

“Essa missão me orgulha profundamente. Eu sou amigo do presidente Lula há 47 anos. Eu conheço a sua história, ele conhece a minha, e a gente trouxe para a Bahia aquilo que eu aprendi com ele: fazer política é tratar das pessoas que mais precisam”, concluiu o senador.