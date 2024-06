Wagner recebe medalha no TCM e diz que faz apenas “obrigação” | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) foi um dos homenageados nesta segunda-feira, 27, pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) com a Medalha Luís Eduardo Magalhães.

Ao receber a honraria, o petista líder do governo no Senado Federal agradeceu aos conselheiros e disse que faz sua obrigação e que acaba ganhando destaque em alguns elementos.

“Feliz. Eu acho que é uma honraria que os conselheiros entenderam que eu merecia. Eu sempre fico meio assim. A gente faz a nossa, vou chamar assim, obrigação. Mas acaba, às vezes, ganhando destaque em alguns elementos aqui, por exemplo, na criação daquilo que era legal, que era o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Mas isso aconteceu na época em que eu era governador. Mas eu só agradeço, levo o nome à honraria de um grande amigo, que é Luis Eduardo. Então é tudo comum, positivamente. Eu agradeço aos conselheiros a decisão", afirmou o senador.

A condecoração foi criada em reconhecimento a relevantes serviços prestados por cidadãos aos Tribunais de Contas brasileiros. Além do senador e ex-governador, também foram homenageados pelo TCM o ministro Bruno Dantas Nascimento, Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), e o conselheiro Marcus Vinícius da Barros Presidio, Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

