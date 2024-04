Wagner sobre definição de candidaturas na Bahia: "Não tem agonia" | A TARDE

O senador Jaques Wagner (PT) disse não ter pressa para que seja definida as candidaturas da base governista em cidades da Bahia, a exemplo de Salvador, Vitória da Conquista e Itabuna. Segundo o senador, apesar de indecisões para a definição de candidaturas da base governista em alguns municípios, a meta é seguir tranquilo e trabalhando para que o martelo seja batido o mais rápido possível.

“Internamente, cada partido não pode ter cerceado o direito de querer colocar o seu candidato. Temos Itabuna [como exemplo]. Eu acho que de repente a gente está brigando atoa. Porque numa eleição de um turno, você precisa saber para onde o voto de cada um vai se o cara não for candidato. Entendeu?", disse o senador durante o evento de assinatura do Governo do Estado com o Banco do Brasil para a criação do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Palácio da Aclamação, em Salvador, nesta sexta, 22,

O petista ainda deu exemplos de algumas candidaturas e articulações. "Por exemplo, se Geraldo se caracterizou como oposição, o Augusto, independente do PT, está apoiando o governo, está apoiando o Augusto, de repente ele divide votos da oposição. A briga não é essa. Em [Vitória da] Conquista, é o tipo de lugar que não tem porque ter muita agonia. Eu prefiro que saia logo junto no começo", pontuou.

O senador ainda disse que é provável uma parceria com o MDB. "Tem uma pessoa do MDB... Eu diria assim, que do nosso lado, está resolvido. Vamos juntar no primeiro ou no segundo turno. Tem que sentar e conversar. Mas não tem agonia, que querendo ou não, a candidata do MDB e o nosso candidato PT, ambos são da base, seguramente vão fazer críticas à atual administração e, portanto, podem se somar e se somar no segundo turno”, disse Wagner.