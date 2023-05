Werner detalha integração do Pronasci com ações da SSP no estado

O secretário estadual de Segurança Pública, Marcelo Werner, detalhou ao Portal A Tarde as entregas que o ministro da Justiça, Flávio Dino, veio fazer na Bahia e sobre como esses equipamentos se integram com as ações da SSP no estado.

Foram entregues pelo ministro, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 15 viaturas, nove drones, quatro viaturas descaracterizadas, 3.050 unidades de munição calibre 9 mm, duas viaturas Ford Ranger 4x4, da Força Nacional; 136 pistolas Beretta 9mm e kit com 20 pistolas. Foram destinados para a Bahia R$ 3,9 milhões.

Werner, apontou detalhes da operação que deve ampliar as ações ostensivas no Centro Histórico de Salvador, pelos próximos 30 dias, com um efetivo de 189 policiais militares por dia, vindos de outras unidades. Serão assistidas as áreas do Centro Histórico (Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo), Centro de Salvador, Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Rua Chile e adjacências, Barris e Garcia. Foram destinados pelo Estado R$ 416 mil para a ação.

Além da entrega do governo federal, através da SSP, o governo estadual também entregou 68 motocicletas para unidades operacionais da capital e interior do estado. Foram destinados aproximadamente R$ 2,3 milhões para a aquisição dos veículos, além de R$ 6,9 milhões aportados em 27 viaturas para Batalhões e Companhias de Polícia Rodoviária. Segundo o secretário, a iniciativa visa fortalecer as estratégias de segurança não só na capital, mas em toda a Bahia. “Para isso, uma parte desses veículos será encaminhada para o interior, a fim de reforçar o patrulhamento ostensivo local”,

“Vamos destinar 15 veículos para fortalecer a Ronda Maria da Penha, além das Neams [Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher] e Deams [Delegacia Especializada e Atendimento à Mulher] que estão sendo criados na capital e no interior. É parte da política de fortalecimento do enfrentamento à violência contra a mulher”, detalhou o secretário.