Zé Neto não vê 'problema' em dialogar com PSDB em Feira de Santana

Pré-candidato a prefeito de Feira de Santana, o deputado federal Zé Neto (PT), disse na tarde desta segunda-feira, 29, que não vê "absolutamente nenhum problema" o diálogo entre o PT e o PSDB do deputado estadual Pablo Roberto que também busca apoio para emcabeçar uma chapa majoritária em 2024 na Princesa do Sertão.

"Ao contrário pré-candidaturas serão diversas, eles ainda fazem parte do campo do governo, espero que possam colaborar com o nosso projeto. Em Brasília convive muito bem com a turma do PSDB, passou o palanque, a ordem é dialogar, conversar e se a gente puder agregar num projeto do governador Jerônimo e do presidente Lula, a gente vai buscar esse trabalho de agregação".

O petista disse que neste momento está dedicado para o debate da reforma tributária, o que segundo ele, inicia na próxima semana no Congresso Nacional.

"Agora claro, cada coisa tem seu momento. Então não há essa essa demanda pra ser debatida ainda. Se você me perguntar o que é que eu estou me preocupando agora pra valer, é que a semana que vem a gente começa a discutir a reforma tributária em Brasília e esse é o meu papel maior. Sou pré-candidato em Feira por unanimidade meu partido decidir uma pré-candidatura. Quem vai coordenar é o governador. Vamos começar a trabalhar já com essa hipótese do grupo que vai se reunir ao conselho político e a gente vai esperar ai quais são as diretrizes", afirmou o petista.