Zé Raimundo assume presidência da Assembleia Legislativa; entenda | A TARDE

O deputado estadual Zé Raimundo Fontes (PT) assumiu interinamente, na noite desta quarta-feira, 25, a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A transmissão do cargo foi publicada no Diário Oficial do parlamento baiano nesta quinta-feira, 26.

O presidente eleito da ALBA, deputado estadual Adolfo Menezes (PSD), fará uma viagem ao exterior, motivando assim a transmissão do cargo. Não há na publicação, porém, a data do fim da presidência interina de Zé Raimundo.

Esta não é a primeira vez que o petista assume a presidência da ALBA no lugar de Adolfo. Durante o mês de julho, no recesso parlamentar, o presidente da Casa também viajou ao exterior, deixando o comando do parlamento para seu primeiro vice-presidente, Zé Raimundo.

No último feriado prolongado, em comemoração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Adolfo também saiu do país, deixando a presidência da Assembleia para o petista.