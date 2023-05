Zé Trindade celebra 33 mil empregos com construção de novas escolas

O presidente da Conder, Zé Trindade, usou as redes sociais para celebrar os números divulgados nesta quarta-feira (31) pela empresa do Governo do Estado. A construção de novas escolas pela Conder foi responsável, em maio, por 11.300 empregos diretos e cerca de 22 mil empregos indiretos. Para Zé Trindade, a Conder “é uma referência pela capacidade de entrega e pela geração de emprego”.

Em publicação feita no Twitter, o gestor afirmou que “é uma honra fazer parte desse projeto liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues”.

Segundo a Conder, as obras incluem 11 projetos de ampliação, 30 de modernização e 120 de construção de novas unidades escolares. “Essas novas escolas - que hoje são referência para o presidente Lula - têm transformado a vida dos nossos jovens, mas também têm promovido desenvolvimento regional e gerado oportunidades de trabalho durante as obras e após as entregas feitas pelo governador Jerônimo”, acrescentou Zé Trindade, que pontuou que esses números são referentes apenas às obras na área da educação: “a geração de emprego por meio das obras da Conder vai muito além: com oportunidades de trabalho e transformação de vidas nas obras de contenção de encostas, urbanização, hospitais, macrodrenagem, entre tantas outras”.

No Twitter, o presidente da Conder afirmou que o trabalho do Governo do Estado tem um “papel social indiscutível” e que os projetos executados pela Conder têm “garantido oportunidade, dinheiro no bolso e comida na mesa de trabalhadores e trabalhadoras. Tenho orgulho de dizer que a Conder é parte fundamental desse projeto de desenvolvimento”. “É assim que vamos seguir trabalhando cada vez mais”, concluiu o gestor.