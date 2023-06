Zé Trindade comenta chance de ser candidato a prefeitura de Salvador

Com uma pré-candidatura à Prefeitura de Salvador praticamente encaminhada, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Zé Trindade (PSB), avaliou que sua história de trabalho pela capital baiana valida seu desejo de disputar o Palácio Tomé de Souza em 2024.

Entrevistado pelo programa Isso é Bahia da Rádio A TARDE FM desta terça-feira, 6, Trindade falou sobre sua atuação à frente da Conder e retorno do perfil combativo dos tempos de vereador.

“Eu sou uma pessoa focada, determinada e com coragem. A gente tem que ter coragem para fazer, determinação e foco nas realizações. Tenho esse foco para que a gente possa realizar cada vez mais. Eu procurei ser um tocador de obras, um idealizador. A minha história de trabalho por Salvador me coloca naturalmente com esse desejo [de ser candidato]. Não posso negar. Mas nós fazemos parte do grupo político comandado pelo governador Jerônimo e que ele no momento oportuno vai chamar o conselho político e definir o projeto de ser um contraponto à prefeitura, afirmou presidente.

Sem antecipar confirmação de pré-candidatura, Trindade deixou a decisão a cargo do governador Jerônimo Rodrigues e do grupo político liderado pelo petista.

“Nós fazemos parte de um grupo político, coeso e vitorioso. Dentro desse processo, eu sou soldado do grupo. E como soldado do grupo eu tenho que estar pronto para à disposição para a missão que me for dada, no momento em que me for dada. No momento, o nosso compromisso com o governador é trabalhar pelos 417 municípios da Bahia, com intervenções em vários municípios e estamos procurando estar atentos, trabalhando focados nesses municípios".

"No momento oportuno, esse grupo político, o governador e seu conselho político vão sentar e definir primeiro o programa que temos em Salvador, que provavelmente deve ser de confronto com o que está sendo feito pela prefeitura, que tem um projeto político que não gosta de trabalhar e transformar a vida das pessoas. Nós temos um projeto que está aí há 16 anos na Bahia que é cuidar de gente. E esse é um confronto que irá existir entre Prefeitura e Governo do Estado”, pontuou.



O presidente da Conder também comentou sobre as recentes críticas sofridas pelo Governo do Estado sobre a falta de segurança no Centro Histórico.

“Nós temos um foco de gestão, através da Conder na Bahia. Vamos continuar atuando de forma administrativa em todas as cidades para melhorar a vida das pessoas. No Centro antigo temos mais de 300 intervenções de vias, pavimentação, acessibilidade, manutenções dos casarões para que a gente possa levar tranquilidade. O governo fez intervenções nas últimas semanas que proporcionaram ao centro antigo uma segurança maior, com mais viaturas, policiais”, disse.

Zé Trindade também criticou o modelo de proteção de encostas realizado pela prefeitura, com o uso de geomantas, que segundo ele é uma medida paliativa e com prazo de validade.

“A verdadeira contenção de encosta é feita pelo governo do estado, com o carimbo de qualidade da Conder. A prefeitura faz uma coisa chamada geomanta, que é um método construtivo, paliativo e que tem vida útil. Ela fica ali existindo por no máximo 10 anos. O governo da Bahia faz uma coisa duradoura, definitiva. A prefeitura empurra com a barriga, não resolve. É válido? É. Pelo menos fazem alguma coisa no momento, mas empurram com a barriga o problema. As geomantas 5, 10 anos depois ela vai dar problema”, disse, apontando o motivo de a Conder não realizar a proteção de encostas em todas as áreas que necessitam na cidade.

“O plano diretor de encosta é de responsabilidade da prefeitura e é de 2004. Ou seja, ano que vem já vai fazer 20 anos que ele foi feito. é de responsabilidade da prefeitura fazer as encostas e ela fez pouquíssimas encostas, mesmo sendo identificado 400 pontos de risco em Salvador. Em 2015, a Conder, quando o governador Rui Costa assumiu, pegou a execução para o governo e já fizemos mais de 135 encostas e estamos fazendo as verdadeiras encostas e temos mais 20 em fase de andamento de obras. Na próxima semana vamos assinar um contrato com a Caixa para fazer novas encostas. Quem abraçou essa responsabilidade foi o governo da Bahia”, finalizou Trindade.