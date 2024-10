Bastidores aquecem de olho no comando da câmara de vereadores de Feira de Santana

Câmara Municipal de Feira de Santana - Foto: Divulgação

Após o resultado das urnas, a Câmara Municipal de Feira de Santana já começa a se movimentar para a eleição da presidêndia do espaço, prevista para janeiro de 2025.

Dentre os 21 vereadores eleitos, dos quais 17 foram reconduzidos, oito candidatos estão no páreo. Atual presidente da Casa, Eremita Mota (PP) busca a reeleição e irá enfrentar o ex-presidente do espaço, José Carneiro (União Brasil), que também se elegeu.

Uma aposta feita pela gestão municipal está no nome de Marcus Carvalhal (PL), que desponta por ser um dos aliados mais próximos do prefeito eleito, José Ronaldo (União Brasil).

Formado em direito, o vereador estreante foi residente da Agência Reguladora de Feira de Santana na gestão de José Ronaldo, além de ter presidido a subseção da OAB de Feira de Santana e o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia.

Além deles, outros vereadores experientes entram na disputa. Lulinha e Gerusa Sampaio, ambos do União Brasil e reeleitos. O vereador Sílvio Dias (PT) foi reeleito e traz consigo a força da oposição, enquanto o Pastor Valdemir (PP) pode contar com apoio do segmento evangélico.



Um nome que pode agregar uma nova dinâmica à disputa é o vereador reeleito Pedro Américo (Cidadania), mas com uma vantagem significativa: ele é ligado ao vice-prefeito eleito, o deputado estadual Pablo Roberto (PSDB). Essa relação pode ser decisiva, pois Américo pode angariar apoio entre aqueles que veem em Pablo Roberto um futuro líder em ascensão na política municipal.



A eleição para a Mesa Diretora da Câmara, composta por presidente, vice-presidente, e dois secretários, é de grande interesse para o prefeito eleito, pois a presidência da Câmara tem papel estratégico na governabilidade. A boa relação entre Carvalhal e José Ronaldo pode consolidar uma liderança alinhada com o Executivo.