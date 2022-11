Bela Gil integra equipe de transição do governo Lula no combate à fome

A apresentadora de televisão e chef de cozinha Bela Gil vai integrar a equipe de transição do governo Lula (PT). Conforme publicado no Diário Oficial da União, ela vai atuar no grupo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que conta com liderança de Simone Tebet.

Nas redes sociais, Bela Gil afirmou ter recebido o convite com muita honra. "Uma responsabilidade que carrego com a certeza de que nos levará a caminhos mais prósperos e saudáveis", publicou.

Em outro trecho, explicou que acredita na política. "Sempre enxerguei a política como um dos pilares da transformação que eu acredito e almejo. É ela que nos dá ferramentas práticas para, efetivamente, transformarmos a vida das pessoas hoje e no futuro. Então, aos meus companheiros de trabalho, tô pronta pra somar!!!".

Bela Gil é neta do cantor e compositor Gilberto Gil, que já foi ministro de Cultura no primeiro governo Lula. Ela é próxima do casal presidencial. Em fevereiro, Bela Gil organizou um almoço, com a presença de Lula e Janja, em São Paulo, para abordar a importância da alimentação e o combate à fome no país.