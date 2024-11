Bellintani abre o jogo sobre candidatura a prefeito de Salvador

Bellintani fala sobre especulações sobre uma possível candidatura - Foto: Marcelo Góis | AG. A TARDE

O empresário Guilherme Bellintani, ex-presidente do Esporte Clube Bahia, abriu o jogo ao Portal A TARDE, nesta sexta-feira, 8, sobre uma possível candidatura a prefeito de Salvador.

Após receber a medalha Thomé de Souza, maior honraria concedida pela Câmara Municipal de Salvador, Bellintani teceu elogios ao prefeito Bruno Reis (União Brasil), reeleito recentemente, e disse que esse é um tema para ser debatido apenas no futuro.

"Eu acho que isso aí é um assunto pro futuro. Salvador acabou de reeleger o prefeito, que tem boa popularidade, boa aceitação, que vem fazendo um bom trabalho", pontuou.

Guilherme reforçou os elogios à atual gestão, assim como reafirmou que pode discutir uma candidatura em outro momento.

"Salvador tem uma gestão responsável, cuidadosa, e no futuro a gente trata desses assuntos, do que pode vir, do sonho, o que vai permanecer ou não, mas certamente, em algum momento, isso pode acontecer", afirmou.

Guilherme Bellintani já foi sondado por agentes políticos para ser candidato a prefeito em 2020. O dirigente esportivo teceu recentemente elogios ao senador Jaques Wagner, a quem se referiu como o grande personagem da política baiana do século XXI.