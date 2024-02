Biden chama Lula de amigo e fala em desejo de triunfo da democracia | A TARDE

Em carta enviada ao presidente Lula (PT) no último dia 17, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que o Brasil e os Estados Unidos estarão "lado a lado para garantir que a democracia continue triunfando". O democrata americano ainda chamou o aliado petista de "amigo" e disse que "há muito a ser feito" pelos dois mandatários.

De acordo com o g1, Biden expressou concordância com o discurso de Lula no aniversário dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro.

"Meu amigo, ainda temos muito a realizar. Como você afirmou com tanta razão em seu discurso marcando o triste aniversário da tentativa de golpe de Estado no Brasil, a democracia nunca está pronta, precisa ser construída e cuidada todos os dias'."

Brasil e EUA possuem semelhanças quando o assunto é tentativa de golpe. Os ataques golpistas no Brasil aconteceram em 8 de janeiro de 2023, dois anos após os ataques ao Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.

No último dia 23, Lula convidou o presidente dos EUA para visitar o Brasil. Os dois países celebram 200 anos de relações diplomáticas.