Biden sugere que tio foi comido por canibais durante a Segunda Guerra | A TARDE

Uma declaração do presidente norte-americano, Joe Biden, sugerindo que seu tio foi comido por canibais durante a Segunda Guerra, gerou uma crise diplomática entre os Estados Unidos e a nação do Pacífico, Papua-Nova Guiné, ocasionando em uma resposta firme do seu líder.

Durante visita a um memorial de guerra, Biden fez comentários polêmicos sobre o tema e deu a entender duas vezes que os EUA não conseguiram recuperar os restos mortais de seu tio Ambrose Finnegan, pois ele tinha sido comido por canibais, onde o avião em que estava caiu perto da ilha da Nova Guiné.

Em resposta a Biden, na segunda-feira, 22, o primeiro-ministro da Papua-Nova Guiné, James Marape, admitiu que Biden pode ter se expressado mal.

“As observações do presidente Biden podem ter sido um deslize; no entanto, o meu país não merece ser rotulado como tal”, disse Marape.

Marape rejeitou a caracterização de canibalismo na nação insular do Pacífico, que abrange a metade oriental da Nova Guiné e mais de 600 ilhas próximas.