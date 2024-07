Biden “trava” em debate com Trump e aliados pedem troca de candidato

Debate entre Trump e Biden foi o primeiro das eleições de 2024 nos Estados Unidos - Foto: Christian Monterrosa | AFP

O primeiro debate eleitoral para a presidência dos Estados Unidos da América revelou um cenário preocupante para o Partido Democrata. Isso porque seu candidato à reeleição, o presidente Joe Biden, teve um desempenho considerado ruim no enfrentamento da noite desta quinta-feira, 27, contra o ex-presidente Donald Trump (Partido Republicano).

Em momentos do debate realizado pela CNN americana, Biden acabou “travando”, esquecendo palavras, perdendo o prazo para as respostas e deixando de concluir raciocínios. Seu desempenho foi visto com preocupação por aliados, que já estão pedindo para que o presidente desista da reeleição e seja substituído por outro candidato.

“O presidente Biden esperava criar um novo ímpeto para sua candidatura à reeleição ao concordar em debater quase dois meses antes de ser formalmente nomeado. Em vez disso, sua performance hesitante e desconexa na quinta-feira à noite provocou uma onda de pânico entre os democratas e reabriu a discussão sobre se ele deveria ser o indicado”, analisou em editorial o jornal The New York Times (NYT), de posicionamento anti-Trump.

Analistas políticos reforçaram a avaliação, apontando que Trump acabou vencendo o debate diante do desempenho ruim do atual presidente dos Estados Unidos.



“A família Biden e a equipe política devem reunir-se rapidamente e ter as conversas mais difíceis com o presidente, uma conversa de amor, clareza e determinação. Para dar à América a maior oportunidade possível de dissuadir a ameaça de Trump em Novembro, o presidente tem de se apresentar e declarar que não irá concorrer à reeleição e que irá libertar todos os seus delegados para a Convenção Nacional Democrata”, afirmou Thomas L. Friedman, colunista do NYT.

Após o debate, Biden chegou a justificar que se encontra resfriado, com dor de garganta, e afirmou ser difícil debater com um mentiroso, se referindo a Trump.