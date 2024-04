BNDES anuncia fundo de R$ 10 bi para combater crise climática | A TARDE

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fechou um contrato, nesta segunda-feira, 1º, que destina R$ 10,4 bilhões para o financiamento de projetos de combate à crise climática por meio do Fundo Clima. O documento foi assinado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Os recursos serão aplicados em iniciativas promovidas pelos serviços públicos e privados e por entidades do terceiro setor, sobretudo em projetos de eletrificação de transporte coletivo, manejo e restauração florestal, transição energética e economia verde.

De acordo com a ministra do Meio Ambiente, o aposte representa um salto nos recursos do Fundo, que, nos últimos anos, operava com uma média R$ 400 milhões a R$ 500 milhões por ano. “Esse é, com certeza, um dos maiores fundos do clima de países em desenvolvimento”, destacou Marina Silva.



O aporte será para a linha de financiamento reembolsável do Fundo Clima, gerida pelo BNDES. As taxas de juros variam entre 1% a 8% ao ano, mais a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Para iniciativas de energia solar e eólica, a alíquota é a mais alta — de 8%. Já a menor taxa, de 1%, é voltada para projetos de restauração de floresta. As demais modalidades terão taxa de 6,15% ao ano.