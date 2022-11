Bolsonaristas criticam relatório e atacam Defesa "tomamos chuva à toa"

Os apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), têm demonstrado toda sua indignação com resultado do relatório do Ministério da Defesa sobre o sistema brasileiro de votação.

Nas redes sociais, os bolsonaristas criticaram veementemente o documento que foi entregue à Justiça Eleitoral na quarta-feira, 9, concluindo que os dados relativos à apuração dos votos estão corretos e não aponta nenhum indício de fraude no processo eleitoral.

Em um dos comentários, o internauta questionou se ele e outros manifestantes tomaram "chuva à toa" ao participar de atos pró-Bolsonaro.

Quer dizer que to tomando chuva no lombo, dormindo em barraca e cagando em banheiro químico desde o dia 2/11 à toa????? — Rafael (@_azevedorafael) November 9, 2022

Deixem de seguir o Instagram do exercito ... Acabou Infelizmente viraram as costas para Nós😔 — Meu (@janasoares38) November 9, 2022

Decepção total não confio mas nas forças armadas alias nao confio em mas ninguém de politica envolve tudo isso a partir de Hoje nem votar eu vou mas prefiro pagar multa — André F Ferreira (@decofferreira) November 9, 2022

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Superior Tribunal Federal (TSE), divulgou uma nota sobre a o resultado da fiscalização realizada pelas Forças Armadas. Segundo ele, o relatório, entregue pelos militares no mesmo dia em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o tribunal, comprova a lisura e transparência da apuração dos votos.



"O relatório final do Ministério da Defesa que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022."

Moraes afirmou ainda que as sugestões de aperfeiçoamento feitas pelo Ministério da Defesa serão analisadas.