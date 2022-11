Bolsonaro chama Lula de usurpador por participação na COP27

O atual chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno das eleições, teria se queixado da participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na COP27, a conferência climática da ONU, realizada no Egito. O encontro começa neste domingo, 6 e vai até o dia 18 de novembro.

Segundo informações do colunista Josias de Souza, do UOL, o mandatário chamou Lula de "usurpador" e acusou o petista, que recebeu um convite formal do anfitrião do evento, o presidente egípcio Abdel Fatah al-Sissi, de vestir a faixa presidencial antes da hora.

Para Bolsonaro, que preferiu não comparecer à conferência, Lula irá à COP27 para "falar mal do Brasil". Porém, tratado como estrela, o presidente eleito vê a cúpula climática como um meio providencial para retomar do protagonismo ambiental do país.

Durante a conferência climática, que contará com a presença de chefes de Estado como o americano Joe Biden, o francês Emmanuel Macron e alemão Olaf Scholz, Lula cogita anunciar o nome do futuro ministro, ou ministra do Meio Ambiente.