Bolsonaro cita Michelle como opção para disputar o Senado

Bolsonaro coloca Michelle como opção para o Senado - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) citou a esposa Michelle Bolsonaro (PL) como uma força para disputar o Senado pelo Distrito Federal em 2026. A declaração ocorreu nesta quarta-feira, 13.

Bolsonaro lembrou a atuação de Michelle como cabo eleitoral e como articuladora dentro do PL, partido em que ela preside o núcleo feminino, e afirmou que ela tem chances de ficar com uma das duas cadeiras em jogo.

“Ela rodou o Brasil, se comunica muito bem, é evangélica. Ela foi a principal cabo eleitoral da [senadora] Damares [Alves, do Republicanos] aqui no DF [Distrito Federal]. Começou com 2%. A outra candidata tinha mais de 40%, que era do PL, inclusive. A Damares venceu. Então, dizem que ela é uma pessoa que tem muita chance de se eleger senadora aqui. A outra vaga a gente vai esperar um pouco mais”, afirmou ao Metrópoles.