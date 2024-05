Bolsonaro critica ministros de Lula, e exalta Elon Musk em ato no Rio | A TARDE

Durante um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo, 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro, exaltou o empresário Elon Musk, que recentemente tem atacado autoridades brasileiras, e o colocou como um ‘defensor da liberdade de expressão’.

O bilionário, dono do X (antigo Twitter), tem usado as redes sociais para criticar o presidente da República e acusar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por imparcialidade em decisões, como a de suspender contas de apoiadores bolsonaristas, chegando a pedir a sua renúncia.

"Quando eu estive com Elon Musk em 2022 começaram a me chamar de 'mito'. Eu falei: 'Não' - aqui, em 2022 - 'temos um mito da liberdade, Elon Musk'", disse ele.

Além disso, o ex-presidente também aproveitou para criticar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros do governo, trazendo novamente à tona, as eleições de 2022, em que perdeu para Lula.

"O que mais nós queremos é que o Brasil volte à sua normalidade, que possamos disputar eleições sem qualquer suspeição. Afinal de contas, a alma da democracia é uma eleição limpa onde ninguém pode sequer pensar em duvidar dela. Temos problemas hoje em dia. Façamos a coisa certa. Não estou duvidando das eleições, página virada", disse.

Bolsonaro está sendo investigado pelo STF por tentativa de golpe, e foi condenado duas vezes à inelegibilidade até 2030.

