Bolsonaro é internado em hospital com dores abdominais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ser internado no Hospital das Forças Armadas após sentir fortes dores na região abdominal. O chefe do Executivo deu entrada na unidade médica na noite de quinta-feira, 17, de acordo com informações do Estadão/Broadcast Político junto a fontes do Gabinete de Segurança Institucional.

Bolsonaro ainda está internado no hospital e passa por exames médicos. A necessidade de uma nova cirurgia ainda é avaliada. O diagnóstico atual é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019.

De acordo com a reportagem, Bolsonaro não pretende se submeter a um novo procedimento cirúrgico agora, mas o quadro ainda está em avaliação.

Após sofrer um atentado a faca na campanha presidencial de 2018, o presidente passou a sofrer com problemas na região abdominal e desde então precisou passar por quatro cirurgias. A última internação aconteceu pouco depois do último réveillon, quando ele sofreu uma obstrução intestinal e passou dias no hospital.

Bolsonaro está recluso desde que perdeu a eleição para Lula e só fez duas aparições públicas em todo o mês de novembro. Nesta semana, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o chefe do Executivo desenvolveu uma infecção na perna, chamada erisipela e que por isso tem aparecido pouco.