Bolsonaro levou 13 pessoas em voo da FAB aos EUA | A TARDE

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), usou o avião da Força Aérea Brasileira (FAB), para levar 13 pessoas em uma viagem turística aos Estados Unidos para escapar da posse do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O voo, que carregou irregularmente presentes oficiais, ainda levou dois assessores do ex-chefe de estado, presos depois por fraudar registros de vacina, além de três indiciados pela CPMI do 8 de janeiro, nesta semana.

Segundo o site Metrópoles, a lista de passageiros do Airbus 319 da FAB incluiu: Jair e Michelle Bolsonaro; o então diretor de Segurança do Planalto, Gustavo Suarez da Silva; o diretor de Coordenação de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar na época, Eduardo Alexandre Bacelar; o ajudante de ordens Mauro Cesar Cid; os assessores especiais Marcelo Costa Câmara, Sergio Rocha Cordeiro, e Tércio Arnaud Tomaz; a assessora Adriana Ramos Silva Pinheiro, da equipe de Michelle; os médicos Marcelo Zeitoune e Max Steinert; e dois seguranças cujos nomes a Presidência manteve em sigilo.

Os dados da viagem que aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado são da Lei de Acesso à Informação. Apesar do ex-assessor Filipe Martins, indiciado pela CPMI e acusado na delação de Mauro Cid de entregar uma minuta golpista para Bolsonaro, não estar na lista de passageiros, o governo americano registrou sua entrada no país no mesmo dia.