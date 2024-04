Bolsonaro pede a Moraes devolução do passaporte para viajar a Israel | A TARDE

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) apresentou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, uma petição pra liberar o passaporte do ex-presidente, que está retido desde fevereiro.

No documento, os advogados citam convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para que Bolsonaro visite o país com sua família entre os dias 12 e 18 de maio.

“É crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do Peticionário após seu retorno de Israel”, diz a petição.

A defesa pede a devolução do passaporte de Bolsonaro “ainda que temporária” e afirma que ele ficará à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após a viagem.

Visita de aliados a Israel

Em meados de março, dois governadores aliados de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás, visitaram Jerusalém a convite de Netanyahu. Bolsonaro também teria sido convidado para a agenda, mas não obteve autorização de Moraes para viajar.