Bolsonaro pede anistia para presos do 8 de janeiro nas redes sociais

Ex-presidente fez publicação na rede social X - Foto: Joedson Alves | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro fez coro nas redes sociais neste domingo, 13, para pedir a concessão de anistia para os bolsonaristas presos no atentado antidemocrático à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023.

Em vídeo publicado na rede social X, uma mulher relata que o marido deixou o país para não ser preso por envolvimento nos atos ocorridos no início de 2023.

"Há poucos dias estive com essas 6 crianças em Ji-Paraná/RO, assim como me encontrei com tantas outras, nas mesmas condições em minhas viagens pelo Brasil. São órfãos de pais vivos. Quem não se emociona ou chora com tanta maldade praticada por quem deveria fazer justiça, não passa de um covarde, omisso, 'direcionado coincidentemente' ou líder de p... nenhuma", escreveu Bolsonaro.