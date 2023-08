Bolsonaro prestará depoimento à PF sobre caso do hacker

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestará depoimento sobre o caso do hacker Walter Delgatti Netto, preso nesta quarta-feira, 2, após admitir invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a pedido da deputada Carla Zambelli (PL-SP). As informações são do blog Julia Duailibi, do portal g1.

Durante o pedido de prisão feito pela Polícia Federal (PF), o ex-mandatário chegou a ser citado na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Aliados de Bolsonaro, contudo, já sinalizavam para a possibilidade do ex-presidente ser chamado para depor.

O ministro, por sua vez, destaca o depoimento dado por ele à PF, no qual diz "que a deputada Carla Zambelli esteve envolvida nos atos do declarante, sendo que o declarante, conforme saiu em reportagem, encontrou o ex-Presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, tendo o mesmo lhe perguntado se o declarante, munido do código-fonte, conseguiria invadir a urna eletrônica".



Conforme as declarações do ex-presidente à PF, o questionamento de Bolsonaro a Delgatti não procedeu porque "o acesso que foi dado pelo TSE [Tribunal Superior Eleitoral] foi apenas na sede do tribunal, e o declarante não poderia ir até lá". O hacker afirma ainda que "o ex-presidente não teve qualquer relação com a invasão ao sistema do CNJ".