Bolsonaro processa Boulos por ter nome ligado à morte de Marielle | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) terão uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no dia 19 de julho. O antigo mandatário do Palácio do Planalto processa o parlamentar por ter seu nome associado ao assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

Segundo a defesa de Bolsonaro, que pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, o deputado teria acusado por diversas vezes o ex-presidente de participação no crime, o que inclui publicações nas redes sociais.

Nas últimas semanas, Bolsonaro teve uma derrota na Justiça após uma ação de Boulos. Na ocasião, o militar teve que apagar uma publicação que continha uma montagem do deputado ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

