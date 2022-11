Bolsonaro se recuperou e logo deve voltar a despachar, diz Braga Neto

O candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL), ex-ministro da Defesa, Braga Netto, disse nesta quinta-feira (17) que o presidente se recuperou da infecção na perna e que deve voltar a cumprir agenda no Planalto, mas não confirmou uma data.

Há duas semanas sem aparecer para despachar no Planalto, Bolsonaro saiu apenas duas vezes do Palácio da Alvorada.

"Deve voltar logo, já recuperou da infecção, tá tudo bem", disse a jornalistas, ao deixar o Alvorada.

Bolsonaro foi diagnosticado com erisipela, uma infecção bacteriana nas pernas. O Planalto não tem comentado o estado de saúde do presidente.



O ex-ministro tem visitado Bolsonaro desde o segundo turno das eleições. Ao deixar o local, saiu do carro e falou com cerca de vinte apoiadores que estavam em frente ao Alvorada.

O presidente vive uma rotina de reclusão, logo após sua derrota no segundo turno das eleições. Com agenda oficial enxuta e número reduzido de postagens em suas redes sociais, meios que adotou como principal forma de comunicação ao longo de seu mandato.

Ele passou transmitir suas funções para o seu vice-presidente Hamilton Mourão. Na quarta-feira (16), Mourão recebeu cartas credenciais de embaixadores estrangeiros que irão atuar no Brasil.

Bolsonaro esteve duas vezes no Planalto desde o fim da eleição. A primeira foi no dia seguinte, quando teve encontro com Paulo Guedes (Economia) e outros ministros.

Em 3 de novembro, teve uma passagem rápida pelo Planalto: foi cumprimentar o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que estava no local para a primeira reunião da transição com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Também fez apenas dois pronunciamentos depois da vitória de Lula. Ele comentou movimentos antidemocráticos de seus apoiadores em frente a quartéis-generais e repreendeu o bloqueio de rodovias.



Depois divulgou um vídeo para pedir que seus apoiadores desbloqueassem vias obstruídas em diversos estados. Bolsonaro tem sido econômico nas palavras até nas publicações nas redes sociais.

O presidente pouco tem atuado no Twitter e no Instagram desde a derrota nas eleições. No entanto, como mostra o Painel, tem postado diariamente em Telegram e TikTok.