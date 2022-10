Bolsonaro se reúne com ministros e deve reconhecer derrota para Lula

Em silêncio desde que soube que foi derrotado para o adversário, Lula, na disputa presidencial, o atual presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e auxiliares nesta segunda-feira, 31, no Palácio do Planalto.

Segundo auxiliares, participaram do encontro os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, além do ex-ministro da Defesa e vice em sua chapa, general Walter Braga Neto.

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio, não esteve na reunião. Segundo aliados do atual presidente, é discutida uma resposta à derrota nas urnas, o que pode, ou não, acontecer nesta segunda-feira, 31.

Segundo a colunista Carla Araújo (Uol), ainda não se sabe o tom que Bolsonaro vai adotar e também é desconhecido se ele irá questionar o resultado da eleição. Caso o faça, seria "dentro das quatro linhas da constituição".

Antes de ir para o Planalto, Bolsonaro recebeu Braga Netto e o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Segundo o colunista Lauro Jardim, Bolsonaro acompanhou a apuração na casa do filho Flávio e preferiu não ter contato com aliados durante o dia.

Bolsonaro, vale pontuar, é o primeiro presidente do Brasil que não conseguiu se reeleger, desde a redemocratização. Por outro lado, no mesmo período, esta foi a vitória mais apertada.