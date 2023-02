Bolsonaro Store: Eduardo vende calendário da família, caneca e troféu

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) fez aparição em vídeo no qual faz o lançamento de uma loja online para "valorizar" os feitos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é o seu pai. No material, ele anunciou a venda de produtos com preços de R$ 49,90 a R$ 109,90.

O slogan do estabelecimento é “nosso sonho segue mais vivo do que nunca”. E o total de seis produtos assinados por Bolsonaro foram colocados à venda, a exemplo de calendários de mesa e parede com fotografias da gestão do ex-chefe do Executivo.

A loja ainda traz produtos como uma tábua de cortar carnes, troféu de mesa com silhueta do ex-presidente e canecas. A “Bolsonaro Store” ainda tem um número de atendimento ao cliente em seu site, com o objetivo de tirar dúvidas dos consumidores.

As encomendas são feitas e enviadas através da plataforma, de forma exclusiva. E o endereço físico do negócio é de Caçapava, uma cidade de São Paulo.

“Lanço agora o calendário da Bolsonaro Store: aberta a pré-venda com desconto por tempo limitado e brinde para os primeiros que adquirirem. Tenha o seu e mantenha viva essa memória“, disse Eduardo, em publicação sobre a loja no Twitter.

