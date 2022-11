Bolsonaro terá salário de mais de R$ 80 mil quando deixar presidência

Enterrado no silêncio desde que foi derrotado nas urnas por Lula (PT), Jair Bolsonaro parece ter futuro definido quando deixar a Presidência da República. Ele vai receber salário do PL e terá à disposição, escritório, assessores, motoristas e carros. Juntando todos os benefícios, a quantia chega a mais de R$ 80 mil.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, a remuneração mensal será equiparada à de Valdemar Costa Neto, presidente do partido, estimada em R$ 39 mil, para não ultrapassar o teto estabelecido, a partir do salário de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Porém, o salário pago pelo PL se somará aos R$ 42 mil já recebidos por Bolsonaro por causa das aposentadorias de militar e de deputado. Ele tem direito, ainda, a oito funcionários pagos pelo poder público, por ter sido presidente.