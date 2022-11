Bolsonaro veta transição de militares para governo Lula, diz coluna

Em ação desde o início do mês, equipe de transição do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva ainda não anunciou os integrantes do subgrupo de Defesa. Isso acontece por falta de um interlocutor, já que o presidente Jair Bolsonaro proibiu os comandantes militares de tratarem com interlocutores do Lula sobre transição e nomes para substituí-los. As informações são da coluna de Tales Faria, no UOL.

>> Retorno de Lula ao Brasil é esperado para definir transição na Defesa

De acordo com a coluna, a determinação de Bolsonaro está causando grande constrangimento nas Forças Armadas. Os militares não querem afrontar uma ordem direta do ainda presidente, mas entendem a importância de uma transição.

Lula, que ainda está fora do Brasil, já foi informado do problema pela equipe de transição. No entanto, os aliados do presidente eleito acreditam que será possível abrir canais de negociação com os atuais comandantes militares para discutir o assunto.